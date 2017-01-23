В городской школе №1 поселка Гейтепе в Джалилабадском районе мерзнут дети. Школа не имеет централизованного отопления и отапливается дровами. Из-за холодов руководству школы пришлось отменить последние уроки во второй смене. Об этом учительница школы Этираф Велиева заявила журналистам радио «Азадлыг».

По ее словам, в школе закончились дрова, и поэтому их приходится покупать либо учителям, либо родителям учащихся старших классов.

«Ученики раскалывают купленные дрова и собирают их в школьных кабинетах. На это дети вынуждены тратить значительную часть своего учебного времени. В ноябре я на свои деньги купила 4 кубометра дров. Но мы их использовали. У меня больше нет денег, поэтому дети мерзнут. Ни одна структура не занимается этой проблемой, все ждут, что учителя сами купят дрова и будут обогревать школьные кабинеты», - заявила учительница.

По ее словам, государство выделяет на обогрев школы с 72 классами всего 20 кубометров дров, которые используются в считанные дни.

Haqqin.az попытался внести ясность в ситуацию и корреспондентам нашего сайта удалось побеседовать с и.о. директора данной школы Натаван Шиховой. Она подтвердила информацию о том, что школа нуждается в ремонте и централизованном отоплении. При этом, по ее словам, проблемы с наличием дров школа на данный момент не испытывает.

«Выделенные в октябре Райотделом образования дрова закончились в середине декабря. Потом мы за счет коллег купили еще несколько кубометров дров. В нашей школе 71 класс и печи горят с 8 утра до 6 вечера. Поэтому выделяемых дров не хватает. Но дрова сейчас есть и информация о том, что мы собираем деньги у учителей, не соответствует действительности», - заявила Шихова.

И.о. директора школы отказалась называть конкретные объемы дров, выделяемых школе для обогрева, отметив лишь то, что их не хватает. Недостающие дрова закупаются за счет пожертвований родителей учеников.

Поселок Гейтепе является крупным жилым пунктом Джалилабадского района, и соответственно, он газифицирован. Однако для проведения централизованного отопления в школу необходимо построить котельную и заменить радиаторы, оставшиеся еще с советского периода.

«Раньше представители соответствующих учреждений приходили в школу и обещали отремонтировать ее, а также построить котельную. Но новостей от них нет до сих пор. Конечно, нам сложно обогревать школу дровяными печами и мы все хотим, чтобы нам провели централизованное отопление», - сказала она.