Трехдневный визит новоизбранного президента Молдовы Игоря Додона в Москву стал не просто нарушением традиции молдавских глав государства совершать первую официальную поездку в Европу. Это первый личный визит руководителя республики в Кремль за истекшие восемь лет. Как принято говорить в таких случаях, встречи прошли в теплой, дружеской обстановке. С обменом подарками и заманчивыми взаимными обещаниями. Некоторые из них уже взбудоражили молдавскую общественность и, несомненно, повлекут за собой дополнительный резонанс.

До встречи с Путиным

Из Молдовы делегация во главе с президентом Игорем Додоном отбыла в понедельник, 16 января. В составе кроме советников и других официальных лиц: лидер парламентской фракции социалистов и ближайший соратник Додона Зинаида Гречаная и башкан автономной Гагаузии Ирина Влах, добившаяся на фоне общих ограничений со стороны России немалых преференций от Москвы для гагаузских винных и сельскохозяйственных производителей.

В первый день визита глава Гагаузии встретилась с Андреем Воробьевым, губернатором Московской области. Ирина Влах высоко оценила достижения совместной деятельности, особенно «гуманитарный дар правительства Московской области», точнее – дары. Андрей Воробьев так же высоко оценил партнерские отношения с автономией и подчеркнул, что «нужны встречи для бизнеса, чтобы подробно обсудить возникающие нюансы и проблемы». Ждать себя такие встречи долго не заставят: в конце января в Гагаузии ждут московских гостей.

В этот же день молдавская делегация – президент, советники, депутаты парламента и посол Молдовы в РФ – побеседовали с председателем российского Совета Федерации Валентиной Матвиенко о межпарламентском сотрудничестве. Зинаида Гречаная, взявшая на себя вслед за избранием Игоря Додона руководство Партией социалистов, отметила значимость межрегиональных молдо-российских связей и привела в пример Гагаузию, что через сутки сделал и Владимир Путин.

16 января Игорь Додон провел встречу с частым гостем на днестровских берегах, вице-премьером РФ Дмитрием Рогозин в рамках завершения переговоров на высшем уровне. «Все будет хорошо», - написал молдавский президент в соцсетях, а Рогозин выставил на своей странице совместный снимок.

Из России с любовью. Из Молдовы по-молдавски.

По традиции президенты Молдовы и России обменялись подарками. Игорь Додон привез в знак дружбы Владимиру Путину памятную статуэтку, изображающую Петра I и молдавского господаря Дмитрия Кантемира, перебравшегося после смещения с престола в Россию с частью двора и войска.

Позже на пресс-конференции в Москве молдавский президент поделился с журналистами своим пристрастием к виноделию: «…Все в нашем роду делали вино, в разных объемах. Я помню, когда был маленьким, мои родители до 10 тонн вина производили в домашних условиях. Я сам приготовил около 600 литров вина. Мы договорились, что в марте наши коллеги и друзья приедут попробовать».

Понятия весьма традиционные и привычные в Молдове: собственное вино – норма для многих, кто владеет собственными земельными участками, включая дачные. Здесь есть такое понятие «крама», то есть подвал, где можно приятно провести время, знакомясь с содержимым бочек. Интересно будет понаблюдать, воспользуется ли российский президент гостеприимным приглашением молдавского коллеги…

В свою очередь, Владимир Путина одарил Игоря Додона, по совместительству президента молдавской Федерации шахмат, комплектом дорогих шахматных фигур «Баталия» - бронза, позолота, мрамор, красное дерево. Вторым подарком стала обрамленная в увесистый багет карта княжества Молдова ХVIII века, нарисованная Бартоломео Борги после русско-турецких войн, которые, на взгляд картографа, «внесли ясность» в молдавские границы.

Президент Додон, хотя и просил не искать двусмысленных намеков, не удержался от весьма своеобразной шутки: «Если бы Российская империя не остановилась на Пруту, сейчас у нас была бы целенькая Молдова». Недвусмысленный намек на Запрутскую Молдову в составе Румынии.

Болезненные вопросы: гастарбайтеры, ПМР и российский рынок

Ни для кого не секрет, что на территории РФ ищет заработка огромное количество выходцев из Молдовы. Президенты назвали цифру около полумиллиона, половина из которых вернуться на родину не может, поскольку лишится шанса снова пересечь границу России. Сегодня 50 тысяч молдаван уже лишены данной возможности. Этот вопрос можно считать болезненным для Молдовы, куда четверть доходов поступает от гастарбайтеров, в большинстве пребывающих именно в России и воспринимающих безвизовый режим с ЕС с точки зрения поиска работы.

Президент Владимир Путин в ответ на «я понимаю позицию российской стороны» Игоря Додона заметил, что «в целом, у нас с людьми, которые приехали работать в Россию из РМ, проблем нет», и сообщил о действиях относительно запретительных мер: «По моему указанию уже создана соответствующая комиссия на уровне Совета безопасности. Уже сегодня нам, в ходе переговоров, замминистра внутренних дел докладывал, что планируется в ближайшее время сделать. Пока не хочу забегать вперед, но хочу вас заверить, что мы это решение найдем».

На пресс-конференции по итогам переговоров руководитель РФ назвал мужественным поступком предпринятый 4 января визит молдавского президента в Приднестровье, проявлением уважения к его населению и «демонстрацией желания восстановить не только отношения, но и территориальную целостность страны». В очередной раз Москва подтвердила готовность выступать гарантом урегулирования Приднестровского конфликта.

Российский президент напомнил о плане 2003 года, так называемом, «меморандуме Козака», предполагавшем проект федерализации Молдовы: «Но, к сожалению, тогда руководство Молдовы неожиданно изменило своё решение, и этот план, подготовленный всеми заинтересованными участниками этого процесса, не был реализован. Я очень рассчитываю на то, что мы сможем вернуться к этому вопросу»…

В предвыборных проектах Игоря Додона была озвучена сходная концепция, и, акцентируя внимание на первом визите за долгие годы президента Молдовы и в Россию, и на левый берег Днестра, молдавский глава государства отметил, как скоро вновь начала работу ОКК (Объединенная контрольная комиссия по Приднестровью). «Мы выучили уроки и ошибки начала 2000-х в том, что касается решения приднестровской проблемы, и я уверен, что эти ошибки мы больше повторять не будем, будем двигаться вперёд», - высказал Игорь Додон заверение вместе с предположительными сроками решения вопроса за два – три года.

Разумеется, президент Молдовы не стал пользоваться завуалированными формулировками, говоря о том, насколько в республике «хотели бы возобновить двусторонние экономические отношения сегодня и сейчас» с Россией. Владимир Путин ответил тоже весьма открыто: «Думаю, что в конце концов мы сможем вновь открыть российский рынок для молдавской продукции, но должны учитывать внутренние политические реалии в Молдове. Мы знаем полномочия правительства, что по Конституции входит в обязанности президента, но будем работать и с правительством, и с президентом, мы готовы к этой работе. Многое будет зависеть от того, как Молдова построит свои отношения с ЕС. …Здесь мы можем сделать что-то в трехстороннем формате, если, конечно, наши европейские партнеры и Республика Молдова захотят этого».

ЕС и ЕАЭС – куда качнется маятник?

Игорь Додон, заявляя о стремлении к стратегическому партнерству с Россией, апеллировал к голосованию сограждан в его пользу на президентских выборах как показателю их геополитической ориентированности: «Выбор, который они сделали в прошлом году, еще раз подтверждает, что большинство граждан не согласны с тем, что происходило в наших двусторонних отношениях за последние семь лет».

Ряд соглашений, подписанных с Евросоюзом в 2014 году, молдавский президент назвал поспешными и не принесшими Молдове достойных выгод, а вместо этого повлекшими за собой потерю российского рынка. «Выступая за новые соглашения» Игорь Додон заявил, что в Молдове «не намерены приостанавливать полностью и категорически отношения с ЕС, это нереально» и «понимают геополитические реалии».

Молдавский президент произнес фразу об Ассоциации с ЕС, чреватую неоднозначными реакциями: «На данном этапе это соглашение действует. Для того чтобы его изменить или аннулировать, нужно парламентское большинство. Я не исключаю, что после следующих парламентских выборов, такая ситуация в Молдове может возникнуть». Игорь Додон добавил к сказанному: «Я попросил Владимира Владимировича рассмотреть возможность, чтобы Молдова стала наблюдателем в Евразийской экономической комиссии в ЕАЭС». Речь о рамочном меморандуме, «который не противоречит другим соглашениям», с ЕАЭС уже идет.

Реакция из Молдовы

И правящая проевропейская Демократическая партия Молдовы, и оппозиционные проевропейские партии выступили в день встречи президента Додона и президента Путина с резкой критикой слов недавно избранного главы республики. Наиболее сдержанно высказались опальные либерал-демократы, назвав выводы Игоря Додона «политической близорукостью», и выходцы из их же партии, нынешней Социально-демократической платформы, которым «кажется, эти заявления были сделаны для российского потребителя, а не профильного специалиста».

Жестче выразился экс-премьер Юрий Лянкэ – он сравнил Додона с волком, не раз менявшим шкуру, и написал в соцсетях: «Его надо остановить. И сделать это дважды – сейчас и в 2018 году, на парламентских выборах». Либералы тоже церемониться не стали, но самым обстоятельным стало письменное коммюнике от партии власти, Демократической.

Демократы буквально в щепки разнесли риторику молдавского президента, едва не обвинив его во введении в заблуждение российской стороны. Причем, они уточнили, сколь важны, по их мнению, отношения Молдовы с РФ и сколь важно, «чтобы партнеры из Российской Федерации были проинформированы правильно о европейских планах нашей страны, о связях, которые у нас есть и которые мы хотим развивать с Европейским союзом».

В релизе Демпартии подчеркивается, что «инициатива президента Игоря Додона о подписании меморандума с Евразийским союзом не имеет юридической силы, потому что нет реальных механизмов для реализации такого проекта в области внешней политики, а также нет социальной и политической поддержки в Республике Молдова».

Финальным аккордом стало личное выступление наиболее влиятельного олигарха и политика в Молдове Влада Плахотнюка: «Молдова имеет единственный внешнеполитический вектор - Европейский. И эта истина должна быть сказана на любом визите за границу. … Мы не только будем противостоять любой попытке расторгнуть Соглашение об ассоциации, мы ускорим его внедрение».

Очевидно, что официальные реакции еще последуют и не только со стороны местных политических сил. Пока затеи молдавского президента вполне логичным образом поддержали однопартийцы-социалисты, а политический советник и пресс-секретарь главы государства снова напомнил о всенародном избрании Додона: «ДПМ еще не поняла, что у Молдовы президент, избранный народом, воплощающий в жизнь желания граждан».

Что скажет народ, симпатии которого по-прежнему симметрично колеблются от России до Европы, представить себе возможно. А вот Игоря Додона ожидают непростые политические объяснения по возвращению из Москвы. Впрочем, страховочный трос уже закреплен в контексте его тезиса «Молдова - маленькая страна, и эти перекосы во внешней политике в течение последних 25 лет независимости создавали те проблемы, с которыми мы сталкиваемся сейчас» и мысли о том, что не стоит дружить с Западом против Востока, а с Востоком против Запада.