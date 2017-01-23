 

58 азербайджанцев потребовали исключить Азербайджан из Совета Европы

 

58 глав НПО, правозащитников и гражданских активистов подписали обращение к Парламентской Ассамблее Совета Европы с требованием исключить Азербайджан из организации и лишить его права голоса. Об этом в интервью журналистам заявил глава НПО Ниямеддин Ордуханлы.

По его словам, это обращение не только наносит вред интересам Азербайджана, но и играет на руку армянской делегации в ПАСЕ.

Ниямеддин Ордуханлы также представил список всех людей, оставивших свои подписи под этим обращением. Среди них можно отметить юриста Интигама Алиева, правозащитника Расула Джафарова, журналистку Хадиджу Исмайлову, адвоката Халида Багирова, журналистов Ганимата Захида, Мехмана Алиева, Аваза Зейналлы, политолога Арастуна Оруджлу и др.

524 просмотров


Старости
Серж Саргсян: «Ни Армения, ни Азербайджан не имеют права решать судьбу Карабаха»
Серж Саргсян: «Ни Армения, ни Азербайджан не имеют права решать судьбу Карабаха»
Наша погода
Сегодня 7° / 1°
24 Янв 8° / 4°
25 Янв 8° / 1°
26 Янв 6° / 2°

Наши деньги
1 USD   =   1.8311 AZN
1 EUR   =   1.9483 AZN
1 RUB   =   0.0308 AZN


Новостная лента

58 азербайджанцев потребовали исключить Азербайджан из Совета Европы
Президент Молдовы дал слово Путину… haqqin.az из Кишинева
«В школе закончились дрова, дети мерзнут» заявляет директор школы в Джалилабаде
Мадуро уволил председателя центробанка Венесуэлы
Казна Гамбии оказалась пуста после изгнания президента
В курортном городке нашли обезглавленные тела
Россия и Турция спорят из-за мяса и помидоров
ИГИЛ получает подкрепление из Китая
В Товузе столкнулись два легковых автомобиля
Узбекского историка хотят наказать из-за Азербайджана
Далай-лама надеется на сотрудничество Путина и Трампа
Абхазия осталась без света
В Загатале автомобиль насмерть сбил пешехода
Сенаторы пытаются предотвратить сделку Трампа с Путиным
ЦРУ об НЛО в Азербайджане и способности экстрасенсов
Гаджибала Абуталыбов и дети почти по Бонч-Бруевичу
Венесуэла выпустила новые вертикальные деньги
Кто из высокопоставленных чиновников Азербайджана финансирует оппозицию? громкий анонс
Серж Саргсян: «Азербайджан готовится к наступлению, а мы к обороне»
В Германии открывается выставка, посвященная транссексуалам в Армении
Катающиеся в тазиках турецкие пенсионеры бьют рекорды в соцсетях видео
Павел Фельгенгауэр: "России необходимо все Закавказье”
В Якутии мужчина обстрелял врачей и полицейских
В ДТП в Баку пострадали 4 детей
Тяжелые бои в Йемене: убиты 66 человек