58 азербайджанцев потребовали исключить Азербайджан из Совета Европы

58 глав НПО, правозащитников и гражданских активистов подписали обращение к Парламентской Ассамблее Совета Европы с требованием исключить Азербайджан из организации и лишить его права голоса. Об этом в интервью журналистам заявил глава НПО Ниямеддин Ордуханлы.

По его словам, это обращение не только наносит вред интересам Азербайджана, но и играет на руку армянской делегации в ПАСЕ.

Ниямеддин Ордуханлы также представил список всех людей, оставивших свои подписи под этим обращением. Среди них можно отметить юриста Интигама Алиева, правозащитника Расула Джафарова, журналистку Хадиджу Исмайлову, адвоката Халида Багирова, журналистов Ганимата Захида, Мехмана Алиева, Аваза Зейналлы, политолога Арастуна Оруджлу и др.