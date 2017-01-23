Бунт в колонии №1?

Радио «Азадлыг» со ссылкой на родственников заключенных сообщает о бунте в Исправительном учреждении №1.

Согласно информации, пришедшие сегодня на свидание родственники заключенных стали свидетелями того, что в колонию были введены солдаты. Люди в масках также выволокли группу заключенных и, погрузив их в машины, увезли в неизвестном направлении.

Сообщается, что заключенные взбунтовались из-за взвинчивания цен на территории колонии, а также на плохое питание. Сигареты внутри колонии стоят в несколько раз дороже, чем за ее пределами, а заключенных кормят одной «перловкой».

В то же время глава пресс-службы Пенитенциарной службы Мехман Садыгов опровергает информацию о каком-либо бунте на территории колонии.

«Туда не введены войска и тем более не избиты заключенные. Все это ложь. Учреждение продолжает работу согласно требованиям внутреннего устава», - сказал он.