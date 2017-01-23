Трамп пригласил Нетаньяху в Вашингтон

Президент США Дональд Трамп позвонил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху с целью обсуждения двусторонних отношений и вопросов обеспечения стабильности и безопасности на Ближнем Востоке, сообщает Anadolu.

В Белом доме сообщили, что собеседники сошлись во мнении, что Иран является фактором угрозы. Трамп отметил, что США готовы безоговорочно поддержать шаги по укреплению безопасности Израиля, а американская администрация считает приоритетом борьбу с радикальными структурами, в том числе ИГИЛ.

Глава Белого дома выразил надежду на урегулирование палестино-израильского конфликта путем диалога, указав, что США готовы приложить усилия в данном направлении.

Тем временем стало известно, что Трамп пригласил Нетаньяху в начале февраля на переговоры в Вашингтон.