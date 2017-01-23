Американские спецслужбы проверяли контакты советника Трампа с Россией

Американская контрразведка провела расследование "контактов" между советником по национальной безопасности президента Дональда Трампа Майклом Флинном и представителями России, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Ранее в СМИ появилась информация о разговоре Флинна с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Ряд американских политиков выразил опасения в связи с тем, что Флинн и Кисляк связывались по телефону и, в частности, обсуждали санкции США против Москвы. Российское посольство комментировать контакты с командой Трампа отказалось.

Как пишет издание, сейчас точно неизвестно, когда контрразведка начала проверку, выявила ли она "разоблачающие улики" и продолжается ли расследование до сих пор. По данным газеты, спецслужбы намерены выяснить обстоятельства "контактов" Флинна с представителями России, а также то, были ли они противозаконными.

Отмечается, что предметом расследования стал не только разговор Флинна с Сергеем Кисляком, но и более ранние контакты советника Трампа с представителями России.

В воскресенье представитель администрации президента США Сара Сандерс заявила, что в Белом доме "совершенно не осведомлены о каком-либо расследовании или даже основаниях для такого расследования".

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков ранее отметил, что МИД не комментирует ежедневные рабочие контакты с коллегами из США или других стран. По его словам, в Вашингтоне спекулятивно обыгрывают тему контактов Москвы с командой Дональда Трампа и запугивают себя "российской угрозой".