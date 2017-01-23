Антиправительственные акции протеста в Румынии

В Румынии на антиправительственные митинги вышли десятки тысяч человек. Они протестуют против закона, из-за которого будут помилованы чиновники, арестованные за отмывание денег и злоупотребление властью. Об этом сообщает The Guardian.

Правительство Румынии хотело смягчить антикоррупционные законы с одновременной амнистией коррупционерам, которые сидят в тюрьмах.

Как считают протестующие, такие изменения хотят сделать ради главы Социал-демократической партии Румынии Ливиу Драгня, который уже отбывает двухлетний условный срок по обвинениям в махинациях на выборах, а также медиамагната Дана Войкулеску, отбывающего 10-летний срок за отмывание денег.