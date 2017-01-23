Крымские татары требуют признать депортацию 1944 года геноцидом

Всемирный конгресс крымских татар направил обращение правительствам разных стран с призывом признать депортацию крымских татар 1944 года геноцидом, сообщает издание «Крымские новости».

«Массовая депортация крымских татар в 1944 году с целью полного уничтожения этого народа в обращении Всемирного конгресса крымских татар классифицируется как преступление, которое, в соответствии с международным правом, является геноцидом. Таким образом, конгресс требует от правительств государств, которым было разослано обращение, признать события 1944 года актом геноцида», — отметили в издании.

Обращение разослано властям около 300 стран Европы, Америки, Латинской Америки, Африки и государств-членов Организации наций и народов, не имеющих представительства при ООН.

12 ноября 2015 года Украина признала депортацию крымских татар 18 мая 1944 года геноцидом, о чем также упоминается в обращении.