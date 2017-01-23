Турецкие военные ликвидировали десятки боевиков в Сирии

Генштаб ВС Турции сообщил в понедельник о ликвидации за минувшие сутки 65 боевиков террористической группировки "Исламское государство" в ходе операции "Щит Евфрата" на севере Сирии, передает РИА Новости.

"Нашими ВВС в ходе авиаударов в районе Эль-Баба и Бзага ликвидированы 14 объектов ИГ, в том числе семь убежищ, шесть штабов террористов и оснащенное вооружением транспортное средство. Уничтожены 65 боевиков ИГ", — говорится в заявлении Генштаба Турции.

По информации военного ведомства, международная коалиция провела в районах Тадиф, Абу Джаббар и Уваяшия три воздушные операции, уничтожив транспортные средства, танк и минометную позицию ИГ.

Армия Турции 24 августа начала операцию "Щит Евфрата" против боевиков террористической группировки "Исламское государство", с участием сирийской оппозиции взяла пограничный город Джараблус на севере Сирии и в настоящее время атакует город Эль-Баб.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что целью операции является зачистка от террористов территории размером 5 тысяч квадратных километров и создание на ней зоны безопасности для размещения беженцев.