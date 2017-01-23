 

«Сопредседатели Минской группы должны выполнять свои обязанности» Заявление постпредства Азербайджана

 

«Те, кто заявляет о недопустимости применения силы в контексте урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, в первую очередь должны устранить фактор военной оккупации азербайджанских территорий»,  говорится в заявлении постоянного представительства Азербайджана в ОБСЕ, сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.

«Неисполнение армянской стороной резолюций №822, №853, №874 и №884 Совета Безопасности ООН создает серьезную угрозу процессу урегулирования армяно-азербайджанского конфликта, а также международному и региональному миру и безопасности»,  отмечается в заявлении постоянного представительства Азербайджана при ОБСЕ о влиянии неисполнения резолюций СБ ООН на Минский переговорный процесс.

В заявлении отмечается, что в принятых со стороны СБ ООН резолюциях осуждается агрессорская и оккупационная политика Армении в отношении Азербайджана, поддерживается территориальная целостность и суверенитет Азербайджана, содержится требование к незамедлительному и безоговорочному выводу войск Армении с оккупированных азербайджанских территорий.

«Таким образом, главной целью участия Баку в мирных переговорах является обеспечение незамедлительного и безоговорочного вывода ВС Армении из Нагорного Карабаха и других оккупированных районов Азербайджана. Мирное соглашение должно восстановить суверенитет и территориальную целостность Азербайджана в рамках признанных на международном уровне границ»,  подчеркивается в заявлении.

В документе содержится призыв к сопредседателям Минской группы ОБСЕ вернуться к исполнению своих обязанностей, закрепленных Совбезом ООН, и привлечь на этой основе стороны конфликта к субстантивным переговорам.

«В последнее время раздается множество заявлений о невозможности урегулирования армяно-азербайджанского конфликта военным путем. Нам тоже хотелось бы верить в это. Что мешает достижению подвижек в переговорах и заинтересованы ли вообще страны-участницы ОБСЕ в мирном процессе? Если имеется положительный ответ, то почему выступающие против военного варианта решения вопроса продолжают игнорировать обращения азербайджанской стороны о необходимости ликвидации препятствий, мешающих достижению мира?»  указывает постпредство Азербайджана при ОБСЕ.

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