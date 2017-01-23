 

Фийон отказал Грузии и Украине в членстве в НАТО и Евросоюзе

 

Бывший премьер-министр Франции, кандидат в президенты страны Франсуа Фийон заявил, что Украине и Грузии не место в Европейском Союзе и НАТО. Об этом он сказал в интервью изданию Le Monde, передает РИА Новости.

«Нужно просто признать, что Украина и Грузия не предназначены для входа в ЕС и НАТО», — подчеркнул он.

Он также назвал «безответственными» высказывания политиков, призывавших предоставить Киеву и Тбилиси членство в Североатлантическом альянсе и Евросоюзе.

В декабре 2015 года президент Украины Петр Порошенко назвал вступление в Евросоюз и НАТО главной целью Киева. По его словам, большинство населения поддержало курс на евроатлантическую интеграцию. Вместе с тем глава государства отметил, что по вопросу вхождения в Североатлантический альянс в стране пройдет всенародный референдум.

Власти Украины и Грузии называли вступление в ЕС и НАТО стратегическими целями своей внешней политики. В 2014 году обе страны подписали соглашение об ассоциации с этими организациями.

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