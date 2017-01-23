 

Kapital Bank предлагает кредит до 20 000 манатов наличными на выгодных условиях

 

Kapital Bank, предлагавший клиентам кредитные продукты по выгодным условиям, и в настоящее время продолжает предлагать кредиты наличными в манатах. Сумма потребительского кредита наличными составляет от 300 до 20 000 манатов, срок  от трех до 36 месяцев.

Данный продукт предназначен для клиентов банка, получающих зарплату или пенсию посредством Kapital Bank. Для оформления кредита необходимо предоставить в банк зарплатную или пенсионную карту, а также удостоверение личности.

Для более подробной информации о кредите  https://kapitalbank.az/loans/cash?hl=ru

Kapital Bank имеет самую широкую сеть обслуживания и оказывает услуги населению в 90 филиалах и двух отделениях по всей стране.

Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.

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