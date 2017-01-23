Kapital Bank предлагает кредит до 20 000 манатов наличными на выгодных условиях

Kapital Bank, предлагавший клиентам кредитные продукты по выгодным условиям, и в настоящее время продолжает предлагать кредиты наличными в манатах. Сумма потребительского кредита наличными составляет от 300 до 20 000 манатов, срок — от трех до 36 месяцев.

Данный продукт предназначен для клиентов банка, получающих зарплату или пенсию посредством Kapital Bank. Для оформления кредита необходимо предоставить в банк зарплатную или пенсионную карту, а также удостоверение личности.

Для более подробной информации о кредите — https://kapitalbank.az/loans/cash?hl=ru

Kapital Bank имеет самую широкую сеть обслуживания и оказывает услуги населению в 90 филиалах и двух отделениях по всей стране.

Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.