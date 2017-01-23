Сирийская вооруженная оппозиция примет участие в переговорах в Астане

Делегации Ирана, России и Турции в ходе трехсторонней встречи дали согласие на участие сирийской вооруженной оппозиции в межсирийских переговорах в столице Казахстана, пишет в понедельник агентство IRNA.

Согласно достигнутым соглашениям во время сегодняшней встречи, продлившейся в течение пяти часов, представители сирийской вооруженной оппозиции примут участие в переговорах в Астане, а сирийская невооруженная оппозиция будет участвовать в предстоящей встрече.

Темы межсирийских переговоров и рассмотрение окончательного документа были обсуждены во время трехсторонней встречи делегаций Ирана, России и Турции.

В ходе двухдневных переговоров в Астане примут участие семь делегаций, в том числе из Ирана, России и Турции, для политического урегулирования сирийского кризиса.

Делегации Ирана, России и Турции уже работают в столице Казахстана. Специальный посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура также принимает участие в переговорах между делегациями от правительства Сирии и от оппозиции.

Кроме делегации МИД РФ на встрече присутствует ряд официальных лиц Министерства обороны России.

По инициативе Ирана, России и Турции с 30 декабря прошлого года был установлен режим прекращения огня.

Проведение предстоящих переговоров между сирийским правительством и оппозицией было объявлено по итогам встречи в Москве между главами МИД Ирана, России и Турции 20 декабря минувшего года.