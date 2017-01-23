Ильхам Алиев на открытии нового военного городка

Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев сегодня принял участие в открытии военного городка, построенного в №-ской воинской части Министерства обороны в поселке Перекишкюль Абшеронского района, сообщает официальный сайт главы государства.

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов отдал рапорт президенту, Верховному главнокомандующему ВС Ильхаму Алиеву.

Глава государства сначала возложил цветы к бюсту общенационального лидера Гейдара Алиева, имеющего исключительные заслуги в развитии азербайджанской армии.

Верховный главнокомандующий ВС Ильхам Алиев разрезал ленту, символизирующую открытие военного городка.

Президент Ильхам Алиев ознакомился с созданными в военном городке условиями.

Затем глава государства встретился с военнослужащими.