Ильхам Алиев на открытии нового военного городка

Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев сегодня принял участие в открытии военного городка, построенного в №-ской воинской части Министерства обороны в поселке Перекишкюль Абшеронского района, сообщает официальный сайт главы государства.
Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов отдал рапорт президенту, Верховному главнокомандующему ВС Ильхаму Алиеву.
Глава государства сначала возложил цветы к бюсту общенационального лидера Гейдара Алиева, имеющего исключительные заслуги в развитии азербайджанской армии.
Верховный главнокомандующий ВС Ильхам Алиев разрезал ленту, символизирующую открытие военного городка.
Президент Ильхам Алиев ознакомился с созданными в военном городке условиями.
Затем глава государства встретился с военнослужащими.