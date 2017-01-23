 

ЦРУ: В СССР создавали независимую армянскую армию

Автор: Отдел информации 

Как сообщал ранее haqqin.az, ЦРУ выложило в интернет почти миллион рассекреченных документов. Первичное ознакомление показывает, что в огромном архиве ЦРУ содержатся некогда секретные документы, касающиеся политической и экономической жизни советского Закавказья и приграничных с ним стран.

Один из документов под номером CIA-RDP82-00457R000100690004-5 датирован 4 декабря 1946 года. Он представляет собой разведывательный доклад «Дислокация войск и создание независимой армянской армии».

В отчете указывается, что 15-тысячная азербайджанская кавалерия была дислоцирована в долине между Нахичеванью и Ордубадом. В то же время в Эривани формируется независимая армянская армия на базе 11-й, 17-й, 18-й и, возможно, 20-й армянских пехотных дивизий. Войска в пограничной зоне Ленинакана состоят из 39-го пограничного полка и 677-го и 678-го армянских пехотных полков.

В отчете упоминается также создание крупной военно-воздушной базы с несколькими аэродромами к северу от Эривани.

Примечательно, что в отчете столица Армянской ССР именуется именно Эривань (Erivan), а не Ереван (Yerevan), как принято сегодня.

Для справки необходимо отметить, что 1 февраля 1944 года Верховный Совет СССР принял закон «О создании войсковых формирований союзных республик и о преобразовании в связи с этим Народного комиссариата обороны из общесоюзного в союзно-республиканский народный комиссариат».

Данным законом устанавливалось, что союзные республики организуют войсковые формирования республик. Этим же законом вносились изменения в Конституцию СССР, а именно: «Статья 18-б. Каждая союзная республика имеет свои республиканские войсковые формирования». Судя по всему, какие-то конкретные действия по реализации данных положений в СССР проводились. Однако национальные военные формирования в итоге так и не были созданы.

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