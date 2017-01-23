Центробанк о новом курсе маната

Средневзвешенный курс маната к доллару на валютном аукционе сегодня составил 1,8559 маната/$1, сообщили в Центробанке.

«В понедельник ЦБА с участием Госнефтефонда Азербайджана провел валютный аукцион, на котором средневзвешенный курс маната сформировался на уровне 1,8559 маната/$1», — сообщили в ЦБА.

ЦБА с 12 января 2017 года стал применять новый механизм валютных аукционов. Аукционы проходят в форме односторонней продажи валюты в конкурентных условиях. Заказы обеспечиваются от верхней цены к нижней.