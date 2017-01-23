Король Саудовской Аравии призвал страну молиться о дожде

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд призвал провести в следующий четверг коллективную молитву о ниспослании дождя, говорится в сообщении канцелярии монарха, передает РИА Новости.

«Всем следует проявить больше раскаяния, всепрощения и вернуться к Богу», — отмечается в заявлении.

Ранее такая же молитва состоялась в ОАЭ, где дождя не было с прошлой зимы. В эти выходные на севере страны выпали немногочисленные осадки.

Аравийский полуостров — одно из немногих мест на Земле, где летом температура постоянно превышает 50 градусов по Цельсию. В центре и на востоке страны дожди идут исключительно поздней зимой и весной, тогда как на западе — только в зимний период.