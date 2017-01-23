В Астане началась встреча по Сирии, делегации Дамаска и вооруженной оппозиции впервые сели за стол переговоров, передает РИА Новости.

Стороны консультаций ближайшие несколько часов проведут за большим круглым столом, который призван объединить позиции переговорщиков, а не противопоставить их. Организаторы встречи намеренно отказались от табличек для официального Дамаска и оппозиции, просто обозначив их как "Сирийская Арабская Республика", ведь главное, по словам представителя организаторов, "усадить всех за один стол".

Переговорщики сидят в следующем порядке (от условных 12 часов по часовой стрелке): Казахстан, Иран, делегация правительства Сирии, ООН, США, делегация вооруженной оппозиции Сирии, Турция, Россия.