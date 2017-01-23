В Грузии живого человека поместили в морозильник для покойников

Бригада скорой медицинской помощи, приехавшая по вызову в одну из семей в Кутаиси, ошибочно установила смерть гражданина, сообщает Kutaisi Today.

По сообщению агентства, после того как медицинская бригада установила смерть гражданина, покойного поместили в электроморозильник.

Позже один из членов семьи заметил, что поверхность стекла в морозильнике запотела. Крышку морозильника сняли и вызвали другую бригаду скорой помощи. Оказалось, что гражданин не умер. Врачи доставили его в региональное клиническое отделение Кутаиси.

По сообщению агентства, гражданину всю ночь оказывали неотложную медицинскую помощь, но он все равно скончался.