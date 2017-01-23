Депутаты Дании отказались комментировать «геноцид армян»

Парламент Дании обсудил в ходе пленарного заседания резолюцию о признании «геноцида армян». Об этом сообщает выпускаемое во Франции армянское издание «Нор Арач».

По данным издания, во время обсуждений большая часть депутатов не пожелала дать политическую оценку этому вопросу.

Одни из инициаторов резолюции по «геноциду армян» — представители «Либерального альянса» и Народной партии Дании заявили о том, что не следует политизировать этот вопрос, и высказались против наличия формулировок «геноцид армян» или «осуждаем».