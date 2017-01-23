 

Завтра в Баку ожидается переменная облачность

 

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, сообщает Национальное бюро гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

В Баку ожидается умеренный юго-западный ветер, скорость которого днем местами усилится.

Ночью температура воздуха на Абшероне составит от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла, днем 6-10 градусов тепла. В Баку ночью ожидается 0-2, днем 7-9 градусов тепла.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Ночью и утром есть вероятность тумана. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Ночью температура воздуха составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, в горах ночью 3-8 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла.

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