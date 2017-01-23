Пакистан привезет на Исламиаду в Баку более 200 человек

Олимпийская ассоциация Пакистана намерена привезти в Баку на Исламские игры 215 представителей. Об этом заявил президент Ассоциации Саид Ариф Хассан.

В 4-й Исламиаде ожидается участие 129 спортсменов, 44 спортсменок и 42 членов делегации. Планируется участие представителей Пакистана в соревнованиях по легкой атлетике, баскетболу, боксу, гандболу, каратэ, стрельбе, плаванию, настольному теннису, таэквондо, теннису, волейболу, тяжелой атлетике, борьбе, ушу и зорхане.

Исламские игры пройдут в Баку с 11 по 22 мая. В них планируется участие спортсменов как минимум из 50 стран, которые будут состязаться в 22 дисциплинах.