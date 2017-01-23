 

Президент Молдавии намерен отменить соглашение с НАТО

 

Президент Молдавии Игорь Додон заявил РИА Новости, что намерен предложить на встрече с руководством НАТО в Брюсселе в феврале соглашение о признании нейтралитета республики со стороны Альянса, передает РИА Новости.

"Намерен настаивать на отмене соглашения об открытии (бюро) связи НАТО в Кишиневе. Более того, намерен предложить в Брюсселе в феврале соглашение о признании нейтралитета Молдавии со стороны НАТО", — заявил Додон.

Он подчеркнул, что "соглашение о признании нейтралитета намерен предложить руководству Альянса".

В конце ноября 2016 года премьер-министр Молдавии и генеральный секретарь НАТО подписали соглашение об открытии бюро по связям НАТО в Кишиневе. Соответствующий документ позже ратифицировал парламент республики. Ранее новый президент Молдавии Додон подверг критике соглашение об открытии в Кишиневе офиса НАТО, отметив, что "намерен противостоять любым попыткам втягивания республики в военные блоки". Однако соглашение вступило в силу еще до инаугурации Додона.

Согласно Конституции, Молдавия обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года республика сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В республике уже действует информационный центр Альянса. По данным социологических опросов, большинство граждан Молдавии выступают против вступления страны в НАТО.

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