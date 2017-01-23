Азербайджан предложил Ирану помощь в ликвидации последствий обрушения многоэтажного здания в Тегеране 19 января. Об этом заявил посол Ирана в Азербайджане Джавад Джахангирзаде на встрече с азербайджанскими пожарными, пришедшими в посольство для выражения соболезнований, передает Report.

По его словам, министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаледдин Гейдаров сразу же после происшествия выразил готовность оказать Ирану как техническую помощь, так и в отправке живой силы.

Посол Ирана поблагодарил руководство и народ Азербайджана за поддержку и выразил уверенность, что азербайджано-иранские отношения будут развиваться и впредь.