 

Мишель Ивор в одном ряду с армянами и азербайджанцами

 

Председатель неправительственной организации «Точка соприкосновения Кавказа» Мишель Ивор присоединился к «Платформе для мира между Арменией и Азербайджаном», сообщает АПА.

«Осознавая необходимость мирного решения армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, вновь подчеркивая уважение и поддержку территориальной целостности и суверенитета Азербайджана и Армении, а также международно признанных границ обоих государств, ссылаясь на общие традиции совместного проживания армянских и азербайджанских народов, поддерживая идею мирного сосуществования народов и решения затянувшихся конфликтов, от имени организации я, Мишель Ивор, выражаю свою поддержку этой инициативе и присоединяюсь к «Платформе для мира между Арменией и Азербайджаном», основной целью которой является содействие мирному решению армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта»,  говорится в заявлении.

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