Армения хочет присоединиться к проекту Баку-Тбилиси-Карс

После строительства железной дороги Карс-Ахалкалаки Ереван начнет переговоры с целью осуществления железнодорожных перевозок между Арменией и Турцией. Об этом в ответ на вопрос «Радио Азатутюн» сказал министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ваан Мартиросян.

Он не исключил, что подобными перевозками может заняться, к примеру, грузинская железнодорожная компания.

«В этом направлении будут вестись обсуждения. О результатах мы вас проинформируем. Любая сделка, договор, которые могут содействовать увеличению торгового оборота Армении с другими странами, будьте уверены, обсуждаются», — сказал министр.

Согласно последним данным Национальной статистической службы Армении, за январь-ноябрь 2016 года товарооборот между Арменией и Турцией составил 145,4 млн долларов, что на 17% больше по сравнению с тем же периодом 2015 года. По этому показателю Турция является седьмым крупным торговым партнером Армении.

Отметим, что Карс-Ахалкалаки является частью проекта Баку-Тбилиси-Карс. Запуск проекта ожидается в первой половине этого года. Однако участие Армении в этом региональном проекте без прекращения своей оккупационной политики невозможно.