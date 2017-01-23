 

Песков прокомментировал несостоявшийся телефонный разговор Путина и Трампа

 

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа еще не состоялись. Его слова в понедельник, 23 января, передает Лента.ру.

«Телефонный звонок согласовывается. Какой-то более полной информацией мы пока не обладаем, но действительно мы ожидаем, что в ближайшее время даты такого возможного телефонного звонка будут согласованы. Пока это еще не произошло», — сказал Песков.

По его словам, подготовка к общению двух лидеров ведется по линии внешнеполитического ведомства.

«По линии МИД существует достаточно стандартная процедура инициирования такого телефонного разговора. Каких-то особенных контактов здесь нет и быть не может», — сказал Песков.

При этом говорить о личной встрече Путина и Трампа преждевременно, добавил представитель Кремля. Ее формат также не обговаривался. «Это пока не обсуждалось. Если главы государств сочтут целесообразным определиться с возможностью встречи, тогда да, тогда будет подготовка», — сказал Песков.

Ранее пресс-секретарь президента России заявил, что в ближайшие дни Путин позвонит Трампу и поздравит его со вступлением в должность.

409 просмотров


Старости
Серж Саргсян: «Ни Армения, ни Азербайджан не имеют права решать судьбу Карабаха»
Серж Саргсян: «Ни Армения, ни Азербайджан не имеют права решать судьбу Карабаха»
Наша погода
Сегодня 7° / 1°
24 Янв 8° / 4°
25 Янв 8° / 1°
26 Янв 7° / 2°

Наши деньги
1 USD   =   1.8311 AZN
1 EUR   =   1.9659 AZN
1 RUB   =   0.0307 AZN


Новостная лента

Сергей Джулакян подписал Бакинскую декларацию: «Я из Европы приеду в Баку»
Песков прокомментировал несостоявшийся телефонный разговор Путина и Трампа
Сегодня день рождения дочери Ильхама Алиева
Армения хочет присоединиться к проекту Баку-Тбилиси-Карс
Мишель Ивор в одном ряду с армянами и азербайджанцами
Азербайджан предложил Ирану помощь
Более 150 тысяч человек покинули Мосул
Президент Молдавии намерен отменить соглашение с НАТО
В Баку из квартиры украли сейф с долларами и евро
Пакистан привезет на Исламиаду в Баку более 200 человек
Завтра в Баку ожидается переменная облачность
Житель Баку заживо сгорел в своем доме
В Гейчае 11-летний мальчик ранил ровесника из ружья
В Баку мастер убил хозяина дома
Депутаты Дании отказались комментировать «геноцид армян»
В Грузии живого человека поместили в морозильник для покойников
В Астане началась встреча по Сирии
Король Саудовской Аравии призвал страну молиться о дожде
Центробанк о новом курсе маната 1 доллар =1,85 маната
В Азербайджане трагически погибла двухлетняя девочка
ЦРУ: В СССР создавали независимую армянскую армию
Ильхам Алиев на открытии нового военного городка
В Шемахе брат задушил сестру
Сирийская вооруженная оппозиция примет участие в переговорах в Астане
Kapital Bank предлагает кредит до 20 000 манатов наличными на выгодных условиях