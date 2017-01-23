Песков прокомментировал несостоявшийся телефонный разговор Путина и Трампа

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа еще не состоялись. Его слова в понедельник, 23 января, передает Лента.ру.

«Телефонный звонок согласовывается. Какой-то более полной информацией мы пока не обладаем, но действительно мы ожидаем, что в ближайшее время даты такого возможного телефонного звонка будут согласованы. Пока это еще не произошло», — сказал Песков.

По его словам, подготовка к общению двух лидеров ведется по линии внешнеполитического ведомства.

«По линии МИД существует достаточно стандартная процедура инициирования такого телефонного разговора. Каких-то особенных контактов здесь нет и быть не может», — сказал Песков.

При этом говорить о личной встрече Путина и Трампа преждевременно, добавил представитель Кремля. Ее формат также не обговаривался. «Это пока не обсуждалось. Если главы государств сочтут целесообразным определиться с возможностью встречи, тогда да, тогда будет подготовка», — сказал Песков.

Ранее пресс-секретарь президента России заявил, что в ближайшие дни Путин позвонит Трампу и поздравит его со вступлением в должность.