Сергей Джулакян подписал Бакинскую декларацию: «Я из Европы приеду в Баку»

Вот уже несколько дней гражданский активист из Еревана Сергей Джулакян продолжает выступать с громкими интервью и видео-обращениями, в которых подвергает резкой критике политику правительства Саргсяна в Армении и оккупационной зоне Карабаха.

С.Джулакян, принимавший активное участие в акциях протеста против Саргсяна минувшим летом, подвергся давлению со стороны армянских властей, и вынужден был эмигрировать в одну из европейских стран.

Накануне С.Джулакян подписал декларацию о вступлении в платформу мира между Арменией и Азербайджаном и намерен в самое ближайшее время посетить Баку. «Я хочу сделать все для того, чтобы мир воцарился на нашей земле. Но путь к миру между Арменией и Азербайджаном проходит через свержение правительства Саргсяна. Мы должны сделать все возможное, чтобы избавить наши народы от этой криминальной банды».