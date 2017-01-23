 

Ильхам Алиев ответил Саргсяну: «Карабах никогда не будет независимым»

Автор: Отдел информации 

«Нагорному Карабаху никогда не будет предоставлена независимость»,  сказал президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев, принимавший участие в открытии военного городка, построенного в №-ской воинской части Министерства обороны в поселке Перекишкюль Абшеронского района, сообщает официальный сайт главы государства.

«Решение нагорно-карабахского конфликта очень простое. Первое  территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена. Мы никогда не позволим создать на территории Азербайджана второе вымышленное армянское государство. Нагорному Карабаху никогда не будет предоставлена независимость. Если кто-то этого ждет, пусть не ждет понапрасну. Этого не будет»,  сказал Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что Нагорный Карабах  азербайджанская земля, и история, и все мировое сообщество признают это.

Отметим, что ранее президент Армении Серж Саргсян заявил, что ни Азербайджан, ни Армения не могут решать судьбу Карабаха. Он также добавил, что Армения будет добиваться окончательного статуса для Нагорного Карабаха.

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