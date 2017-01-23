Аграмунт призвал освободить Ильгара Мамедова

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт призвал руководство Азербайджана освободить лидера гражданского движения «Республиканская альтернатива» (ReAl) Ильгара Мамедова.

«В результате проводимых мной с руководством Азербайджана переговоров удалось добиться освобождения ряда журналистов и представителей гражданского общества, что является несомненным успехом. Однако некоторые граждане все еще содержатся под арестом, в том числе лидер ReAl Ильгар Мамедов. Призываю руководство Азербайджана выпустить и его», — заявил П.Аграмунт на сессии ПАСЕ в Страсбурге.

Напомним, 17 марта 2013 года Шекинский суд по тяжким преступлениям приговорил к разным срокам лишения свободы 18 человек за участие и организацию беспорядков в Исмаиллы. Лидер движения ReAl Ильгар Мамедов был осужден на 7 лет лишения свободы.