96 глав НПО обратились в Совет Европы и осудили 58 азербайджанцев

Накануне haqqin.az сообщал о том, что 58 глав НПО, правозащитников и гражданских активистов подписали обращение к Парламентской ассамблее Совета Европы с требованием исключить Азербайджан из организации и лишить его права голоса.

Однако теперь выясняется, что имена некоторых видных юристов и правозащитников были включены в это обращение ошибочно.

Так, в интервью изданию AzVision.az адвокат Ильгар Гасымов заявил, что не подписывал никакого обращения с просьбой исключить Азербайджан из Совета Европы и он стал жертвой провокации.

«Текст обращения мне прислал Эмин Гусейнов. Он просил меня поддержать поднятый в нем вопрос. Когда я ознакомился с текстом обращения, понял, что вопрос слишком политизирован. Я отказался подписывать обращение, но они все равно включили в него мое имя», — сказал Ильгар Гасымов.

Другой адвокат, Руслан Мустафаев, чье имя также включено в обращение, заявил, что даже не ознакомился с его текстом.

«Мне прислали английскую версию этого текста, и потому я не смог полностью изучить его. Я ничего не ответил. Видимо, они приняли мое молчание за согласие. Я как юрист работаю с Евросудом, поэтому категорически против исключения Азербайджана из ПАСЕ», — сказал Р.Мустафаев.

Адвокат Асабали Мустафаев также выступил против введения каких-либо санкций в отношении Азербайджана со стороны ПАСЕ. Юрист считает, что это обращение наносит вред интересам Азербайджана.

Вместе с тем азербайджанская делегация в ПАСЕ направила председателю Парламентской ассамблеи, руководителям политических групп и членам ПАСЕ обращение, в котором отметила, что письмо, распространенное от имени 58 лиц, является провокацией тех сил, которые желают подорвать успешное сотрудничество Азербайджана с Советом Европы.

Эти провокации осуществляются на фоне развития отношений Азербайджана с авторитетными международными организациями, включая Европейский Союз и его институты.

В обращении отмечается, что некоторые лица, чьи подписи якобы содержатся в данном письме, открыто заявили, что никакого письма не подписывали и не поддерживают призыв исключить Азербайджан из Совета Европы.

В то же время 96 глав азербайджанских НПО направили собственное обращение главе ПАСЕ Педро Аграмунту, в котором выразили протест против попыток некоторых сил лишить Азербайджана права голоса в ПАСЕ.

Авторы заявления выразили надежду, что дальнейшее сотрудничество с ПАСЕ и институтами Совета Европы окажет положительное влияние на решение проблем, имеющихся в сфере прав и свобод человека в Азербайджане.