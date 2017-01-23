 

Во Франции задержали грузовик с двумя тоннами конопли

 

Грузовик из Италии, в котором было спрятано 1,9 тонны каннабиса, задержали французские жандармы в департаменте Об, передает РИА Новости.

По данным издания, задержание произошло еще в пятницу, однако СМИ о нем стало известно позднее.

"Водитель, по национальности — румын, задержан и сейчас находится под стражей в Лилле", — приводит газета данные, полученные от анонимного источника.

Обнаружить запрещенный груз в грузовике из Италии французским правоохранителям удалось благодаря помощи коллег из Великобритании.

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