Во Франции задержали грузовик с двумя тоннами конопли

Грузовик из Италии, в котором было спрятано 1,9 тонны каннабиса, задержали французские жандармы в департаменте Об, передает РИА Новости.

По данным издания, задержание произошло еще в пятницу, однако СМИ о нем стало известно позднее.

"Водитель, по национальности — румын, задержан и сейчас находится под стражей в Лилле", — приводит газета данные, полученные от анонимного источника.

Обнаружить запрещенный груз в грузовике из Италии французским правоохранителям удалось благодаря помощи коллег из Великобритании.