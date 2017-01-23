Израильские СМИ об азербайджанских беспилотниках

Израильские СМИ опубликовали подробный материал о том, что Азербайджан начинает производство барражирующих боеприпасов на основе израильского БПЛА.

«На предприятии AZAD Systems азербайджанского производственного объединения "Шарг" начинается лицензионное производство самонаводящихся барражирующих боеприпасов "Зарба". Как пишет сайт arms-expo.ru, по сути речь идет о БПЛА "Орбитер-1К" израильской компании Aeronautics Defense Systems с боевой частью», - отмечает Newsru.co.il.

Первый аппарат в числе других БПЛА был замечен в сентябре 2016 года на показе производственной линии компании президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, отмечается в публикации.

Производство БПЛА-камикадзе будет осуществляться в рамках соглашения, заключенного в 2011 году, пишет российский специалист по вооружениям Анатолий Соколов.

В декабре того же года Министерство оборонной промышленности Азербайджана сообщало о начале в ближайшее время серийного производства "Зарба". Кроме того, планируется начало сборки БПЛА "Орбитер-3" и "Орбитер-4". "Орбитер-1К" создан на базе разведывательного мини-БПЛА "Орбитер-2" и впервые был показан в 2015 году в ходе Парижского авиасалона.

От своего прототипа барражирующий боеприпас отличается увеличенным крылом для повышения маневренности и небольшим увеличением фюзеляжа для компенсации массы боевой части в носовой части. БПЛА-камикадзе "Орбитер-1K" предназначен для борьбы с пехотой и легкобронированной подвижной и неподвижной техникой противника.

Боеприпас способен обнаружить цель в заданном районе, сопровождать ее и уничтожить по команде оператора в любое время суток. Для этого БПЛА оснащен оптико-электронной системой наблюдения в видимом и инфракрасном диапазонах и управления полетом, которая обеспечивает ручное пилотирование аппарата или автоматическое барражирование по программе.

БПЛА "Орбитер-1К" может действовать на дальность до 100 км со скоростью около 130 км/ч на высотах до 5500 м в течение 2-3 часов. Цель поражается осколочно-фугасной боевой частью массой 2,5 кг (4000 вольфрамовых шариков), при взрыве которой образуется облако осколков с радиусом до 25 м. Подрыв может осуществляться в воздухе, с временной задержкой и при контакте с целью.

Взлетает БПЛА при помощи катапульты, садится при помощи парашюта и надувной камеры. В ходе полета оператор, обнаружив цель, переводит БПЛА в режим пикирования. Аппарат имеет малую акустическую заметность и может быть обнаружен за две секунды до поражения цели. При необходимости атака цели может быть отменена, а аппарат возвращен к месту старта.

Мобильность применения БПЛА планируется обеспечить путем размещения аппарата на борту бронемашины "К1-Зарба". По словам российского эксперта в области беспилотных систем Дениса Федутинова, Азербайджан на протяжении последних лет активно ведет закупки различных систем БПЛА, а также сборочное производство некоторых из них непосредственно в стране.

"Прежде всего это продукция израильских компаний, среди которых, помимо упомянутой Aeronautics, также Israel Aerospace Industries, Elbit Systems и BlueBird Aero Systems", – пояснил Д.Федутинов.