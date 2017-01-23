Ровнаг Абдуллаев и Виталий Мутко взялись за возрождение Кубка Содружества

Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко заявил, что футбольный турнир Кубок Содружества — некогда популярный на территории постсоветского пространства — может быть возрожден.

«Есть ли у Кубка Содружества шансы на жизнь? Мы с президентом УЕФА Александром Чеферином говорили на эту тему, — заявил Мутко изданию «Спорт уик-энд». — Если хотим вернуть клубы, то надо думать, как это сделать. На юге проводить, например. Как вариант — Сочи. У коллег из Азербайджана есть хорошие предложения. Призовой фонд можно хороший сделать. Проводить Кубок Содружества с участием молодежных сборных — неудачный вариант. Зрительский фактор очень важен. Турнир должен быть интересен. Мы не сняли с повестки дня этот вопрос».

Ранее АФФА озвучивала идею о проведении в Баку в зимний период подготовительного турнира с участием российских клубов. Но эти заявления делались в период обострения российско-турецких отношений, когда российские команды не ездили в Анталью. С тех пор ситуация изменилась, однако идея осталась, что подтвердил в беседе с haqqin.az генеральный секретарь АФФА Эльхан Мамедов.

«Мы несколько раз предлагали Виталию Мутко идею возрождения Кубка Содружества в том или ином формате, но с тем условием, чтобы клубы отправляли на турнир свои основные составы, — говорит генсек. — Хотелось бы, чтобы турнир был таким же интересным, как раньше. В ходе встречи президента АФФА Ровнага Абдуллаева с главой РФС стороны договорились, что уважительной причиной для неучастия в Кубке Содружества может быть лишь подготовка клуба к зимней стадии еврокубков, которая стартует в феврале. В таком случае чемпиона страны может заменить обладатель кубка, либо серебряный призер. Но опять-таки этот клуб должен делегировать на турнир свою первую команду».

Сразу же возникает вопрос о том, кто возьмет на себя расходы по организации турнира и выделит призовой фонд. К примеру, когда Кубок Содружества проводился в России, проживание команд оплачивал РФС. Устраивает ли такой вариант АФФА?

«Конечно же, вопрос расходов — весьма важная деталь, — продолжает Эльхан Мамедов. — Мы будем его обсуждать на масштабном совещании, в котором, наряду с нами и коллегами из РФС, примут участие представители стран, которые заинтересованы в Кубке Содружества. Но это уже следующий этап».

Ясно, что в возобновлении турнира должны быть заинтересованы не только Азербайджан и Россия, но и другие страны, чьи представители ранее участвовали в Кубке Содружества.

«Да, в данном вопросе очень многое зависит и от других бывших советских республик, а не только от российской и азербайджанской сторон, - считает генсек. – При этом мы не будем ограничиваться лишь постсоветским пространством. При необходимости будем привлекать и клубы из Восточной Европы».

Еще один важный вопрос — сроки турнира. Понятно, что соревнование будет проходить в январе. В этот период клубы вместо Турции, ОАЭ или Испании смогут приехать в Азербайджан, чтобы не только принять участие в Кубке Содружества, но и провести тут полноценные сборы, если, конечно, наша страна сможет обеспечить их качественными тренировочными полями. Отпугнуть гостей может и погода: все-таки в январе в Баку бывает гораздо холоднее, чем в Эмиратах, на юге Испании или в Анталье.

Каким может быть формат заново родившегося соревнования? Те же 16 команд, поделенные на четыре группы? В любом случае хотелось бы, чтобы Азербайджан на правах хозяев был представлен не только чемпионом, но и еще одной или даже двумя командами. От этого интерес азербайджанских болельщиков к турниру только повысится.

Кубок Содружества проводился с 1993 года. В нем участвовали чемпионы стран бывшего СССР. В 1990-е годы и в начале 2000-х турнир вызывал огромный интерес, в основном благодаря противостояниям чемпионов России и Украины. Однако со временем сильнейшие команды двух ведущих футбольных стран постсоветского пространства стали отправлять на Кубок Содружества вторые составы, мотивируя это тем, что игры турнира проходят на травмоопасном искусственном покрытии. Дошло до того, что и другие страны начали относиться к соревнованию с прохладцей.

В годы, когда интерес к Кубку Содружества постепенно сходил на нет, его трижды завоевали азербайджанские клубы. Первым это сделал «Нефтчи», выигравший трофей в 2006 году в Москве. В финале бакинский клуб обыграл литовский «Каунас» - 4:2.

В 2008 году в Санкт-Петербурге «Хазар-Лянкяран» одолел в финале узбекский «Пахтакор» (4:3) и повторил достижение «Нефтчи». А в 2011 году тоже в городе на Неве бакинский «Интер», оказавшись в серии пенальти удачливее белорусского «Шахтера», в третий раз завоевал трофей для Азербайджана. Это был последний розыгрыш Кубка Содружества, в котором участвовали клубы. С 2012 года в Санкт-Петербург стали съезжаться молодежные сборные, а после Кубка Содружества-2016 было объявлено о закрытии турнира.

Наряду с тремя победами, Кубок Содружества запомнился азербайджанским болельщикам победами «Нефтчи» над армянским «Пюником». В 2005 году наша команда обыграла армян (2:0) на четвертьфинальной стадии, а год спустя ереванский клуб отказался играть в полуфинале с чемпионом Азербайджана и покинул турнир.