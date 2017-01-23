 

Ильхам Алиев: «Азербайджанская армия находится в числе сильнейших армий мира»

 

«Сегодня мир знает, что азербайджанская армия находится в числе сильных армий»,  сказал сегодня на встрече с военнослужащими президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев, принимавший участие в открытии военного городка, построенного в №-ской воинской части Министерства обороны в поселке Перекишкюль Абшеронского района, сообщает официальный сайт главы государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что в армии наблюдается духовный подъем, патриотические чувства находятся на очень высоком уровне, боеспособность азербайджанской армии сегодня также высоко оценивается международной общественностью.

«Проводится различный анализ, военные специалисты выражают свое мнение. Мы знаем это, но сегодня и мир знает, что азербайджанская армия, как с точки зрения боеспособности, так и в плане военно-технического обеспечения, в истинном смысле этого слова находится в числе сильных армий. Всех этих достижений мы добились сами  за свой счет, за счет сильной экономики. Если бы не было сильной экономики, мы не смогли бы проделать всю эту работу. Сегодня вот этот созданный военный городок показывает силу как нашей армии, так и нашего государства»,  сказал президент Ильхам Алиев.

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