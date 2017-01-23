Аграмунт сожалеет об отсутствии России в ПАСЕ

Президент ПАСЕ Педро Аграмунт выражает сожаление в связи с неучастием российской делегации в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы.

«Достойно сожаления, что второй год подряд одно из наших государств-членов, Россия, не присылает свою делегацию в Ассамблею. С момента моего избрания я провел многочисленные консультации с председателями палат парламента России и российскими депутатами», — заявил П.Аграмунт на зимней сессии ПАСЕ.

Он подчеркнул, что парламентская дипломатия является важным инструментом диалога, и ПАСЕ должна полностью использовать этот потенциал.

«Я всегда настаивал на том, что делегации всех государств-членов должны принимать участие в работе Ассамблеи, потому что мы являемся Ассамблеей 47, а не 46 государств», — сказал П.Аграмунт.

По его словам, неучастие российской делегации в работе ПАСЕ является негативным фактором для всех.

«Я буду продолжать эту работу, поскольку видел, что парламент России и его члены открыты к диалогу и сотрудничеству, чтобы выйти из создавшегося тупика. Надеюсь, мы сможем использовать межпарламентские платформы для сохранения контактов с российскими парламентариями», — отметил президент ПАСЕ.