Российская дальняя авиация нанесла новый удар в Сирии

Российские дальние бомбардировщики Ту-22М3 нанесли новый удар по объектам террористической группировки "Исламское государство" в сирийском Дейр эз-Зоре, сообщает Минобороны России, передает РИА Новости.

Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 взлетели с аэродрома на территории Российской Федерации и совершили перелет над территорией Ирака и Ирана.

"Истребительно-авиационное прикрытие российских бомбардировщиков осуществляли Су-30см и Су-35с с аэродрома Хмеймим. После успешного выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования", — уточнили в Минобороны.

В минувшую субботу российские военные также отчитались об успешном ударе группы из шести бомбардировщиков Ту-22М3 по целям ИГ в Дейр эз-Зоре.