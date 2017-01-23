«Что-то с газовым соглашением нечисто…». Так считает парламентское меньшинство в Грузии, а также порядка 80 неправительственных организаций страны, требующих от Министерства энергетики обнародовать текст соглашения с российским «Газпромом», подписанного днями ранее, о чем haqqin.az уже сообщал.

Страсти вокруг газового соглашения — главного энергетического достижения правительства — не только не улеглись, но и продолжают кипеть.

Если коротко, то, по словам эксперта по экономическим вопросам профессора Владимира Папава, договор между Минэнергетики Грузии и «Газпромом» является непаритетным.

«Иначе говоря, условия нового договора с «Газпромом» намного хуже предыдущих, — разъясняет свою позицию эксперт. — По прошлому договору взамен за транзит газа в Армению нам доставалось 10% объема газа, что было выгодно для Грузии. В нашем энергобалансе эти 10% имели важное значение, поскольку мы за них не платили. Теперь же «Газпром» 10% пропускаемого газа будет оплачивать деньгами. И весь фокус в том, что за эти деньги приобрести прежний объем газа мы не сможем!»

Эксперт подверг резкой критике и ссылку министра энергетики Грузии Кахи Каладзе на то, что достигнутое соглашение якобы соответствует международным стандартам.

«И вот что в результате этого соответствия получается, — продолжает В.Папава. — Если речь идет о ЕС, то у этой организации есть Энергетическая хартия, к которой присоединилась Грузия, но Россия отказалась, следовательно, она не обязана соблюдать международные стандарты».

В.Папава, как и многие другие представители экспертного сообщества, недоумевает и по поводу завесы секретности, которой правительство окутало соглашение, вызвавшее бурю возмущения у общественности.

По его словам, если бы договор был заключен между частными компаниями, то ссылка на коммерческую тайну была бы понятной. Однако речь идет о документе, подписанном, с одной стороны, государством, а с другой — компанией, что серьезно осложняет правовые аспекты возникшей проблемы.

К тому же транзит по грузинской территории будет обходиться почти на 50 процентов дешевле прежнего!

Озвученные экспертами факты вызвали шумные протестные акции в Тбилиси. Неубедительно прозвучали и правительственные доводы о том, что соглашение по газу является в некотором роде итоговым документом стараний предыдущих руководителей страны, в частности, Саакашвили и Шеварднадзе.

Как стало известно, контрактом недоволен и президент Георгий Маргвелашвили. Высказался глава государства несколько обще, но довольно критически: соглашение ухудшило положение энергосектора страны, нанесен ущерб политическим и экономическим интересам Грузии, что в будущем может спровоцировать целый ряд проблем.

Одну из них пока не очень педалируют критики, но эксперты не оставили без внимания тот факт, что в случае форс-мажорных обстоятельств Грузия вполне может перебросить Армении и азербайджанский газ.

Разумеется, речь идет об объеме, предназначенном для Грузии. Но это слишком слабое утешение. Кроме того из «азербайджанского сюжета» проблемы возникает вопрос, на который никто не дает внятного ответа.

«Как известно, мы получаем некий объем газа «натурой» и от газопровода Баку-Тбилиси-Эрзурум. Возникает вопрос: если по этому газопроводу можно получать стоимость транзита «натурой», то почему нельзя было сделать то же самое и в случае с «Газпромом»? Это нужно выяснить», — отмечает эксперт Вахтанг Маисая.

Дело дошло до того, что прозвучали призывы дезавуировать контракт.

«Фактически мы работаем на Россию и Армению. Реальный экономический эффект для нас только символический», — считает парламентская оппозиция.