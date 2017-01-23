Представитель «Европейской интеграционной группы» подписал платформу армян и азербайджанцев

Представитель «Европейской интеграционной группы» Томаш Енкелевич присоединился к «Платформе для мира между Арменией и Азербайджаном», сообщает АПА.

«Осознавая необходимость мирного решения нагорно-карабахского конфликта, вновь подчеркивая уважение и поддержку территориальной целостности и суверенитета Азербайджана и Армении, а также поддерживая идею мирного сосуществования народов и решения затянувшихся конфликтов, от имени организации я, Томаш Енкелевич, выражаю свою поддержку этой инициативе и присоединяюсь к «Платформе для мира между Арменией и Азербайджаном», основной целью которой является содействие мирному решению армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта», — говорится в заявлении.

Отметим, что ранее сегодня к «Платформе для мира между Арменией и Азербайджаном» присоединился председатель неправительственной организации «Точка соприкосновения Кавказа» Мишель Ивор.