Решение Трампа по послу США в Азербайджане

Сразу же после вступления в должность президент США Дональд Трамп освободил порядка 80 американских послов в иностранных государствах от занимаемых постов без их замены на других дипломатов, пишет The Independent.

Трамп потребовал, чтобы назначенные экс-президентом Бараком Обамой послы США во всех государствах мира покинули свои посты к полудню 20 января без права на отсрочку отъезда.

Между тем данное решение не коснулось посла США в Азербайджане.

«Посол Роберт Секута не состоит в списке сокращенных дипломатов. Он не назначенец президента Обамы, а карьерный дипломат, поэтому Секута продолжит свою деятельность в Азербайджане», — заявили haqqin.az в посольстве США.