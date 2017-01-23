 

Британские полицейские по ошибке напали на своего советника

 

Британские стражи порядка применили электрошокер против чернокожего советника полиции по расовым вопросам, приняв его за грабителя. Об этом сообщает The Soith China Morning Post.

Инцидент произошел в Бристоле. Наряд полиции обнаружил 63-летнего Джуду Адунби, намеревающегося войти в ворота своего дома. Стражам порядка пожилой, неопрятно одетый мужчина с дредами показался подозрительным: он был похож на грабителя, ориентировку на которого разослали по участкам. К тому же он отказался назвать свое имя.

Соседи позже сообщили подробности беседы: по их словам, Адунби настаивал, что ни в чем не виноват, требовал оставить его в покое и пытался протиснуться мимо стражей порядка в ворота. После недолгой ссоры женщина-патрульная выпустила в Адунби заряд электрошокера, который свалил его с ног. Собравшимся соседям полицейские сообщили, что задержанный пытался завязать драку.

Адунби обвинили в том, что он напал на констебля при исполнении и угрожал ему. Позже обвинение сняли: выяснилось, что Адунби не только не совершал ничего предосудительного, но и являлся одним из основателей и членов специальной группы советников при полиции, созданной для поддержания контакта с гражданским обществом. Он также участвовал в деятельности аналогичной группы при прокуратуре.

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