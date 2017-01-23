Ильхам Алиев: «На Армению не оказывается никакого давления»

«Международное право защищает позицию Азербайджана. Многие авторитетные международные организации приняли решения и резолюции в связи с нагорно-карабахским конфликтом». Как сообщает АзерТАдж, об этом сегодня во время встречи с военнослужащими на открытии нового военного городка заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что высший орган мира — СБ ООН принял четыре резолюции, в которых открыто сказано, что армянские оккупационные силы должны безоговорочно покинуть оккупированные азербайджанские земли.

«Если кто-то позабыл о резолюциях СБ ООН, то мы можем напомнить о них. Однако Армения игнорирует резолюции, и на страну-оккупанта не оказывается никакого давления.

Наряду с СБ ООН и другие международные организации — Движение неприсоединения, ОБСЕ, Европарламент, ПАСЕ — приняли схожие решения и резолюции. Однако эти решения остаются на бумаге. Это несправедливо, это является грубым нарушением международных норм.

На государство-оккупанта не оказывается никакого давления. Это политика двойных стандартов. К сожалению, наша страна сталкивается с двойными стандартами на протяжении многих лет. В некоторых странах резолюции Совета Безопасности ООН реализуются за один день, что же касается нас, то эти резолюции остаются на бумаге более 20 лет, и те, кто принял их, остаются равнодушными к этому. В сложившейся ситуации Азербайджан должен наращивать свою мощь, что мы и делаем», — сказал глава государства.