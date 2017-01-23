 

Ильхам Алиев: «Беженцы вернутся на освобожденные в апреле азербайджанские земли»

 

«Предотвратив в апреле прошлого года вооруженную провокацию армян, азербайджанская армия нанесла врагу сокрушительные удары». Как передает АзерТАдж, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с военнослужащими после открытия 23 января нового военного городка в №-ской воинской части Министерства обороны в поселке Перекишкюль Абшеронского района.

«Часть Физулинского, Джебраильского, Агдеринского районов освобождена от оккупации. На этих территориях развевается азербайджанский флаг. Тысячи гектаров земли освобождены от оккупации. На сегодняшний день десятки тысяч гектаров земли контролируются азербайджанской армией. На этих землях ведутся очистительные работы, и в ближайшем будущем вынужденные переселенцы вернутся туда.

Апрельские бои являются нашей крупной военной победой. 

Долгие годы Армения создавала мифы о своей якобы непобедимой армии. Апрельские бои показали, чья армия непобедима. Хотя Армения не желает признавать свое горькое поражение, она вынуждена сделать это. Именно после апрельских боев многие высокопоставленные военнослужащие во главе с министром обороны Армении были отстранены от занимаемых должностей. Это стало результатом апрельских боев.

Наши солдаты и офицеры проявили героизм. Мы понесли потери, однако защитили свою землю и освободили часть территорий от оккупантов. Апрельские бои нужно включить в военные книги. Азербайджанская армия продемонстрировала военный профессионализм и героизм»,  сказал глава государства.

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