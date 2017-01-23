 

Услуга «Пенсия+» Межбанка способствует росту безналичных платежей

 

Услуга «Пенсия+», реализуемая Международным банком Азербайджана (МБА) совместно с Государственным фондом социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения, пользуется большой популярностью. За 2016 год ею воспользовались около семи тысяч пенсионеров.

Услуга «Пенсия+» позволяет пенсионерам осуществлять безналичные оплаты посредством своих пластиковых карт. Все владельцы пенсионных карт, эмитированных со стороны МБА, могут ею воспользоваться.

Пенсионерам, подключившимся к услуге, открывается ежемесячно обновляемая беспроцентная кредитная линия на минимальную сумму 100 манатов. Максимальная сумма кредитной линии равна получаемой пенсии. Также по обращению в банк эта сумма может быть увеличена. Полученный кредитный лимит можно использовать при безналичных операциях в определенных торговых предприятиях-партнерах банка или для онлайн-оплаты коммунальных услуг на сайте МБА.

Использование кредитного лимита возможно после полного расходования начисленной пенсии. Долг по кредитному лимиту погашается автоматически из суммы пенсии следующего месяца. После полного погашения долга кредитный лимит опять становится доступным. Услуга бесплатна, за ее использование не взимаются никакие дополнительные комиссии и проценты.

На сегодняшний день свыше 150 пунктов торговли и обслуживания в столице и регионах страны подключились к услуге «Пенсия+» от МБА. В будущем планируется увеличение числа партнеров банка.

Одним из преимуществ этой услуги является популяризация метода безналичного расчета среди пенсионеров, что в свою очередь дает толчок развитию этого метода расчета по стране. Склонность пенсионеров к проведению оплат посредством интернета послужит развитию информационного общества в стране и устранит цифровую разницу между молодым и старым поколением.

Напомним, в 2004 году МБА первым в стране эмитировал пластиковую карту.

Информацию о продуктах и услугах МБА можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 36 филиалах и 40 отделениях банка, а также позвонив в Информационный центр по короткому номеру (012) 937 или *8937.

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