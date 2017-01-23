Ильхам Алиев о правлении Сафара Абиева: «Полуразваленные и непригодные казармы»

Выступая на открытии нового военного городка в №-ской воинской части Министерства обороны в поселке Перекишкюль Абшеронского района, президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал о ситуации в азербайджанской армии до назначения Закира Гасанова министром обороны. Президент назвал эту ситуацию «крайне плачевной».

«Положение в наших воинских частях несколько лет назад было совершенно иным. Я распорядился изучить обстановку, доложить мне и предпринять необходимые меры.

Когда несколько лет назад мне предоставили фотографии воинских частей, расположенных в регионах страны, я увидел, что картина крайне плачевная: полуразваленные здания, непригодные казармы. Обеспечение армии продовольствием было на очень низком уровне.

Поэтому я сразу же распорядился о коренных изменениях в этой сфере. Сегодня руководство Министерства обороны проводит работу на высоком уровне. Как в плане обеспечения, так и проведения службы азербайджанская армия находится в ряду образцовых армий мира», — сказал Ильхам Алиев, рассказывая о ситуации в армии во времена министра обороны Сафара Абиева.