Экс-главу администрации Саркози осудили за коррупцию

Апелляционный суд Парижа приговорил экс-главу МВД Франции, бывшего руководителя администрации предыдущего президента страны Николя Саркози — Клода Геана — к двум годам лишения свободы, один из которых бывший политик проведет за решеткой, второй год будет условным, передает в понедельник Agence France-Presse.

Своим решением апелляционный суд Парижа ужесточил решение суда нижестоящей инстанции, в минувшем ноябре приговорившего Геана к условному заключению и штрафу в размере 75 тысяч евро. Суд оставил без изменений решение о выплате штрафе и запрете на работу госслужащим в течение пяти лет.

В 2013 году прокуратура Парижа начала предварительное расследование после публикации доклада, согласно которому Геан в 2002-2004 годах ежемесячно получал суммы в размере около 10 тысяч евро из бюджета полиции.

Тогда политик заявил, что получил 500 тысяч евро от продажи двух картин XVII века фламандского художника Андриеса ван Эртвельта некоему малазийскому адвокату. Однако реальная стоимость картин, по оценке экспертов, могла быть завышена в 10-15 раз.

Парижский суд признал Геана виновным в финансовом преступлении. Сам Геан не отрицал, что брал деньги, предназначенные для нужд полиции, но заявил, что не думал, что это противозаконно.