 

Вынужденным переселенцам установили пособие

 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал указ о едином ежемесячном пособии вынужденным переселенцам и приравненным к ним лицам, сообщает АзерТАдж.

В указе говорится, что с целью обеспечения адресации средств, выделяемых из государственного бюджета для социальной защиты вынужденных переселенцев и приравненных к ним лиц, и упрощения механизма выплаты этих средств, с 1 января 2017 года для каждого вынужденного переселенца и приравненных к ним лиц установлено единое ежемесячное пособие в размере 36 манатов вместо выплат из госбюджета пособия на продукты питание, а также коммунальные и другие услуги.

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