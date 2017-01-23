Украинский депутат родом из Азербайджана стал вице-президентом ПАСЕ

Депутат Верховной Рады Украины родом из Азербайджана Георгий Логвинский избран вице-президентом ПАСЕ, сообщает АПА.

Логвинский был единогласно избран на эту должность на проходящей в Страсбурге сессии.

Председатель Объединенного конгресса азербайджанцев Украины Ровшан Тагиев сообщил АПА, что Логвинский тесно сотрудничает с диаспорой и является близким другом азербайджанцев.

«Он принял участие в проведенном два дня назад в посольстве Азербайджана мероприятии в связи с трагедией 20 января, и сообщил, что постоянно разделяет проблемы Азербайджана».

Отметим, что Логвинский родом из Гейчайского района Азербайджана.