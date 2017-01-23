 

В Ираке казнили 31 человека по делу об убийстве 1700 человек

 

В Ираке казнили 31 человека, осужденного по делу о резне на военной базе Спайкер в июне 2014 года, сообщил агентству Anadolu глава муниципалитета города Самарра иракской провинции Салахаддин Махмуд Халеф.

По его словам, тела казненных позже выдадут их семьям.

12 июня 2014 года террористы ИГИЛ напали на военную базу Спайкер в провинции Салахаддин. От их рук погибли около 1700 иракских военных. Позднее в социальных медиа появились видеоматериалы, на которых отчетливо видно, как террористы сталкивают тела убитых в реку Тигр (Диджле).

По данным депутатов парламента Ирака, жертвами ИГИЛ стали курсанты и сотрудники сил безопасности.

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В Ираке казнили 31 человека по делу об убийстве 1700 человек
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