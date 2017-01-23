Шведский политик назвал свои призывы стрелять в Трампа «идиотскими»

Депутат совета города Кальмар на юго-востоке Швеции от социал-демократической партии Роланд Петерссон подал в понедельник в отставку после рассуждений в Facebook о том, "не пора ли кому-нибудь выстрелить" в президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на шведский телеканал SVT.

Текст появился в воскресенье и был убран через час, но успел вызвать резонанс, поясняет SVT.

"Я думал, что Дональд Трамп должен был успокоиться после того, как он стал президентом. Но как же я ошибся! Он превосходит мои худшие опасения!!! Не мог бы кто-нибудь выстрелить в него?" – цитирует запись Петерссона местная газета.

"Я немедленно оставляю свой пост. Я не хочу быть обузой для партии. Это решение принял я сам и послал на имя партии письмо", — сказал SVT политик, комментируя скандал.

По его словам, причиной для такой формулировки стало разочарование в связи с позицией Трампа по вопросу климата. Петерссон согласился, что написанное им – "идиотский поступок".